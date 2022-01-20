Раскрыты причины задержания бывшего заместителя главного следователя Хакасии

Задержание бывшего заместителя главного следователя Хакасии Вячеслава Павина связано с возбужденным в отношении него и жены уголовным делом по статье 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере») УК РФ. Причины задержания в четверг, 20 января, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, в январе к занимающимся оказанием юридических услуг супругам обратилась мать россиянки, отбывающей наказание по наркотической статье. Женщина попросила помочь в смягчении режима содержания дочери. Те пообещали помочь и оценили свои услуги в 450 тысяч рублей, но помогать не собирались.

Потерпевшая сначала передала в офисе 50 тысяч рублей, а через несколько дней принесла юристам еще 250 тысяч. Однако о случившемся стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ, которые задержали подозреваемых. В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.