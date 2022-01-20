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Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят первую киностудию и спортзал

Компания Space Entertainment Enterprise рассказала о создании первой киностудии в космосе

Изображение: Space Entertainment Enterprise

Британская компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E) рассказала о создании первой киностудии в космосе. Об этом сообщает Variety.

Компания продюсирует грядущий фильм актера и режиссера Тома Круза и обещает, что для работы над ним построят не только киностудию, но и спортивный зал. Они будут располагаться в отдельном модуле SEE-1, который предназначен «для художников, продюсеров и креативщиков, которые хотят создавать контент в условиях микрогравитации».

«SEE-1 — это невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе», — говорится в заявлении основателей компании Дмитрия и Елены Лесневских.

Название и дата выхода фильма Тома Круза пока не раскрываются. В 2020 году издание The Sun со ссылкой на источник сообщало, что актер планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия: невыполнима». Отмечалось, что Круз готов потратить крупную сумму денег на реализацию своего плана и ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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Марина Погосян
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Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят первую киностудию и спортзал
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