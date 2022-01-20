Европарламент задумал начать международное расследование событий в Казахстане

Европарламент намерен призвать власти стран объединения к международному расследованию событий в Казахстане на предмет нарушений прав человека. Об этом говорится на сайте ЕП.

В европейском органе считают, что в ходе мирных протестов в Казахстане местные чиновники совершили ряд серьезных нарушений, которые привели к введению российских войск. В ЕП напомнили, что в результате столкновений правоохранительных органов и митингующих погибли сотни человек, многие пострадали.

В ЕП также задумали ввести санкции против ряда чиновников и начать расследование исчезновений, сообщений о пытках, незаконных задержаниях и других нарушениях. Ожидается, что резолюция по Казахстану будет утверждена в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге 20 января.

Выступая на пленарной сессии, посвященной ситуации в Казахстане, член комитета Европарламента по иностранным делам Андрюс Кубилюс заявил, что в ряде стран бывшего СССР происходят трагические события, которым следует уделить внимание. Комментируя ход протестов, Кубилюс заявил о введении российских войск, жестоко разгонявших протестующих.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания, где расположены органы власти. На подавление беспорядков бросили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные объекты.