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Кассационный суд отклонил жалобу Навального на приговор за клевету на ветерана

Кассация оставила в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Артеменко

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. Об этом в четверг, 20 января, сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания гособвинение настаивало, что вина Навального доказана, а его доводы необоснованные. В итоге суд отказал главе ФБК в удовлетворении жалобы на приговор мирового суда и апелляционное постановление Бабушкинского суда Москвы. Сам Навальный в заседании не участвовал, его интересы представляли адвокаты.

20 февраля 2021 года Навального приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

2 июня 2020 года учредитель ФБК разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступили за внесение поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

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Азамат Асланов
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