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Немецкий актер Харди Крюгер умер в возрасте 92 лет

В США скончался 92-летний немецкий киноактер и писатель Харди Крюгер

Фото: Globallookpress.com

В США умер немецкий актер и писатель Харди Крюгер. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Нельзя забыть тепло его сердца, жизнелюбие и непоколебимое чувство справедливости», — говорится в сообщении агентства, работавшего с артистом. Мужчина скончался в возрасте 92 лет в Калифорнии.

Харди Крюгер родился 12 апреля 1928 года в Берлине в семье убежденных нацистов. Его дебютом в кино стала роль в пропагандистском фильме «Молодые орлы» 1944 года. Тогда же он был призван на службу в гитлеровскую армию. В марте 1945 года Крюгер был взят в американский плен. Будучи уже знаменитым актером, Крюгер активно осуждал политику и действия Третьего рейха.

Он был известен широкому зрителю по таким фильмам, как «Хатари!», «Дикие гуси», «Мост слишком далеко», а также снялся в картине Стэнли Кубрика «Барри Линдоне». За роль в фильме «Полет Феникса» 1966 года был номинирован на премию «Золотой глобус». Крюгер также являлся одним из двух немецких артистов в истории (первой была Марлен Дитрих — прим. «Ленты.ру»), награжденных орденом Почетного легиона.

Сергей Равин
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