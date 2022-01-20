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Врач назвал схему лечения при появлении первых симптомов омикрон-штамма

ЛОР Крюков: при первых проявлениях омикрона нужно принимать препараты по симптомам

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

При первых признаках инфицирования омикрон-штаммом коронавируса необходимо принимать препараты, которые снимают симптоматику заболевания. Такую схему лечения назвал главный оториноларинголог (ЛОР) Москвы Андрей Крюков, сообщает издание «Аргументы и факты».

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«Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком», — рассказал Крюков.

По его словам, заложенность носа при омикрон-штамме помогут вылечить спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли. Такими препаратами не стоит пользоваться больше семи дней, подчеркнул медик.

Отоларинголог добавил, что при легком течении болезни достаточно симптоматического лечения — никакие антибиотики не нужны, их можно принимать только по рецепту врача.

Течение болезни облегчит регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе, считает ЛОР.

Ранее советы по лечению при первых признаках заражения омикроном дала инфекционист Светлана Сметанина. По ее словам, следует выпивать около 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты.

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Анастасия Шейкина
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