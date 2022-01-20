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Продюсера Шляфмана попросили арестовать за убийство певца Талькова в 1991 году

СК попросил суд заочно арестовать Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Талькова в 1991-м
Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В Петербурге следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте музыкального менеджера, 57-летнего Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фигурант дела в настоящее время находится в международном розыске, хотя следствию известно, что он проживает в Израиле. 14 октября 2021 года СКР переквалифицировал его действия с убийства по неосторожности на убийство, совершенное общеопасным способом.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил в коллегу, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.

В ходе следствия Шляфман обвинял Малахова в убийстве певца и склонял свидетелей к даче ложных показаний в подтверждение его слов. Револьвер он спрятал в гримерной Талькова. В 1992 году Шляфман скрылся.

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Любовь Ширижик
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