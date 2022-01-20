Российского инженера задержали по делу о многомиллионном мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержан главный инженер службы пожарной безопасности метрополитена Виктор Яковлев и еще два человека по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе метро.

Как сообщает «Фонтанка», другие задержанные россияне — владелец компании «Альтернатива» Андрей Ефимов и его посредник, который помогал в осуществлении схемы. По данным издания, в 2017 году администрация подземки провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков по пяти десяткам адресов, среди которых были вестибюли и подземные сооружения станций, а также поликлиника метро и санаторий «Балтийский берег». В конкурсе участвовали восемь компаний, которые были готовы выполнить работы за 28,5 миллиона рублей, однако Яковлев отклонил все заявки и заключил контракт на 92 миллиона рублей с компанией «Альтернатива».

Позже следователи посчитали такую стоимость завышенной и стали подозревать генерального директора фирмы и главного инженера в подделке документов и хищении 66 миллионов рублей. Следствие собирается ходатайствовать о помещении троих фигурантов дела об афере в СИЗО.

