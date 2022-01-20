Okko назвал дату премьеры дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация»

Okko, входящий в экосистему Сбера, анонсировал дату премьеры дебютного в качестве режиссера сериала Надежды Михалковой, созданного компанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Об этом говорится в сообщении мультимедийного сервиса. Четырехсерийный драматический сериал «Номинация» будет эксклюзивно доступен подписчикам Okko с 7 февраля.

По сюжету Вера (Надежда Михалкова), младшая дочь покойного советского драматурга и режиссера Алексея Истомина, дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости — роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти свои сильно ослабевшие позиции в мире российского кино, Вера вынуждена браться за любую работу. Сестра Веры, Татьяна (Анна Михалкова) — популярная актриса; она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале больших сериальных контрактов. Мать, Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах она разбирается куда хуже, чем в кино, поэтому фонд находится на пороге крупных неприятностей.

Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда, с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий — и берет за основу фильма последний, неснятый сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.

«Мне кажется, что я в первый и последний раз провела подобный опыт над собой и своими нервами! Когда ты режиссер и параллельно снимаешься — это одно. Но с «Номинацией» мне нужно было саму себя монтировать, утверждать материал, заканчивать работу над проектом. И для этого, видимо, ты должен быть доволен тем, что получилось, то есть собой. А мне всегда все равно хочется еще лучше, поскольку я очень самокритичный человек. Но в данном случае я настолько сжилась с этой историей, что мне было достаточно легко. Я надеюсь, что результат работы нашей большой команды порадует зрителей!» — отметила Надежда Михалкова, режиссер и исполнитель главной роли в сериале «Номинация».

Джаник Файзиев, генеральный продюсер сервиса Okko поблагодарил Надежду и всю команду сериала «за доверие и возможность стать премьерной площадкой для дебютных работ таких талантливых людей». «Благодаря сериалу «Номинация» зрители сервиса Okko смогут окунуться в безумный и непредсказуемый мир кино и заглянуть за кулисы съемочного процесса», — добавил он.

По словам Данилы Шарапова, генерального продюсера компании «Медиаслово», «Номинация — важный проект о семейных ценностях, о современном российском кино. «Уверен, что для большинства зрителей сериала ее режиссерский талант станет открытием», — подчеркнул он.

Мини-сериал «Номинация» — первый совместный проект сервиса Okko и продюсерской компании «Медиаслово», которые в октябре 2021 года объявили о партнерстве.