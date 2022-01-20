Бывший генсек НАТО рассказал о напугавшей альянс шутке Путина

Шутка президента России Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей Североатлантического альянса. Об этом рассказал бывший генсек организации Джордж Робертсон, передает Foreign Policy.

Робертсон отметил, что российский лидер в шутку предложил переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов. По его словам, ироничное заявление Путина сильнее всего напугало польскую делегацию. «Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», подчеркнул бывший генсек. Он добавил, что встреча прошла плодотворно для всех сторон.

4 ноября Робертсон заявил, что Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. По словам бывшего генсека, российский президент при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить в объединение. Ему ответили, что страны обычно сами подают заявки на вступление.