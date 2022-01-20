Девушка уличила жениха в измене и собрала необычные способы вычислить неверность

Блогерша под ником @diybreakup рассказала, как уличила жениха в измене: девушка догадалась о неверности, когда парень начал по-другому ее целовать. В комментариях под постом многие пользователи собрали истории о своих необычных способах вычислить измену партнера. На ее ролик, опубликованный в TikTok в середине ноября, издание The Sun обратило внимание в среду, 19 января.

«Однажды ночью мой жених вернулся домой и поцеловал меня как-то иначе, не так, как он делал это обычно, будто он был каким-то незнакомцем», — поделилась девушка. Она сказала об этом парню, но он убедил девушку в том, что она просто ищет поводы для ссоры. «Я должна сразу все понять. Человек не может просто проснуться утром и начать целоваться по-новому», — сказала она.

«Стиль поцелуев не меняется просто так, ваш партнер начинает целоваться по-новому только тогда, когда целовался с другим человеком», — заявила девушка.

В комментариях под ее видео пользователи также начали делиться своим опытом распознавания измены. «Я узнала, что мой парень общался с другими девушками, когда у него изменилась манера переписки, я сразу уловила тонкие различия», «Также они начинают использовать новые фразы в разговоре, начинают копировать то, как другой человек выражается», «Я поняла, что парень мне изменяет, когда он стал слушать нетипичную для него музыку», — рассказали девушки под постом. Большинство комментаторов отметили, что часто не могли предоставить партнерам доказательства их измены, но всегда тонко чувствовали неверность.