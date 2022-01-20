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Пожизненно осужденный россиянин сознался в совершенной в 1998 году серии убийств

В Московской области следователи установили причастность осужденного к убийствам 1998 года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Московской области пожизненно осужденный 55-летний россиянин признался в серии убийств, совершенной в 1998 году. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Суд установил причастность мужчины еще к восьми убийствам. Весной 1998 года, скрываясь в Сергиево-Посадском районе Подмосковья после убийства, совершенного в Коми, россиянин случайно рассказал хозяину квартиры и его друзьям о том, что находится в розыске. Осознав свою оплошность, мужчина зарезал всех троих.

После он отправился в Краснодарский край и арендовал комнату у жительницы поселка Дагомыс. Пожив там несколько дней, он убил хозяйку и ее 25-летнего сына, перерезав обоим горло. Затем его жертвой стала девушка, сдавшая ему жилье в поселке Хоста, на ее теле насчитали около 25 ножевых ранений. Таким же образом откликаясь на объявления об аренде и продаже, он совершил еще несколько убийств в Ростовской области и Воронеже.

В 2002 году мужчина был осужден за аналогичные преступления к пожизненному заключению. Позже следователи получили оперативную информацию о его причастности к ряду других преступлений. После ряда следственных действий он дал признательные показания.

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Владимир Седов
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