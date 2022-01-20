Австралийская певица Сиа рассказала о желании покончить с собой из-за травли, с которой она столкнулась после выхода ее фильма «Мьюзик». Об этом сообщает The New York Times.

«У меня были мысли о суициде, я сорвалась и оказалась в рехабе», — вспомнила исполнительница. Она отметила, что в тот период ее очень поддержала американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин.

Фильм «Мьюзик» вышел в 2020 году. Танцовщица Мэдди Зиглер сыграла в нем роль подростка с аутизмом, а Кейт Хадсон появилась в образе ее сводной сестры, которая вынуждена взять опеку над своей родственницей. Работу Сии резко раскритиковали в том числе из-за того, что главная роль досталась артистке, у которой нет аутизма. Зрители также не оценили актерский талант Зиглер, которая, по их мнению, сильно переигрывала.

Саму Сию осудили за то, что в ленте транслируются стереотипы о людях с аутизмом. В сети даже появилась петиция с требованием запретить «Мьюзик». В настоящее время она набрала более 30 тысяч подписей.