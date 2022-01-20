Глава МИД Венгрии обвинил Украину в ущемлении прав этнических меньшинств

Украина должна провести ряд реформ, если она нацелена на вступление в НАТО, и решить вопрос с уважением прав национальных меньшинств. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков», — отметил дипломат.

Сийярто обратил вынимание, что венгерское этническое меньшинство сталкивается на Украине с ущемлением своих прав. «Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим», — рассказал министр.

Глава МИД заявил, что несмотря на борьбу Украины за территориальную целостность, Венгрия никогда не примет такой подход к национальным меньшинствам.

В 2019 году между Киевом и Будапештом разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала консула из страны. Будапешт ответил аналогично.

Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР в 1945 году. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. До сих пор Закарпатскую область населяет множество этнических венгров — по данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало 151,5 тысячи.