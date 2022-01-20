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Путина и Байдена заподозрили в тайной договоренности по «Северному потоку-2»

Политолог Корнейчук: Путин и Байден тайно договорились о запуске «Северного потока-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» заявил, что президенты России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден якобы пришли к тайным договоренностям по запуску «Северного потока-2». Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт считает, именно с этим связана волна публикаций и заявлений на Западе о «готовящейся российской агрессии» против Украины.

«Они [США] нам развели вот этот цирк из серии "Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить "Северный поток"», — сказал он.

Ранее сенат американского Конгресса отклонил законопроект республиканца Теда Круза (штат Техас) о введении новых санкций против «Северного потока-2». Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа. Документ не смог набрать необходимые 60 голосов (из 100 возможных) для утверждения.

Марина Совина
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Путина и Байдена заподозрили в тайной договоренности по «Северному потоку-2»
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