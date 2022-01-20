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Отправившиеся в шторм на пляж в Сочи россияне прослыли дураками в сети

Двое мужчин отправились гулять по пляжу в Сочи в шторм и вызвали возмущение в сети

Российских туристов, игнорирующих сильный шторм на море, едва не смыло огромной волной — инцидент, попавший на видео, вызвал возмущение пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi__today, освещающий жизнь курортного города.

Так, двое мужчин, несмотря на непогоду и шторм на море, отправились на пляж с металлоискателями. На кадрах видно, как огромная волна обрушивается на побережье, накрывая россиян с головой — при этом они продолжают ходить на набережной, одетые в теплые куртки и находясь по пояс в воде.

Поведение соотечественников возмутило интернет-пользователей: мужчины прослыли дураками и были обруганы в сети. «Поражаюсь, насколько люди не ценят жизнь», «Как бы их потом не искали», «Жадность фраера сгубила. Потом на лекарства больше потратят», «Сейчас как насобирают ракушек и соплей», «Жить надоело?», «Ненормальные», «Дураков ничего не учит», «Безрассудство», — такие комментарии оставили юзеры под публикацией.

Дарья Рыбак
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