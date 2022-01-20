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На родине протестов в Казахстане потребовали от Токаева прекратить репрессии

Жители города Жанаозен, где начались протесты, потребовали от Токаева прекратить репрессии

Кадр: Telegram-канал ORDA

Жители казахстанского города Жанаозен, в котором начались январские протесты из-за цены на газомоторное топливо, опубликовали обращение к президенту Касыму-Жомарту Токаеву и потребовали от него прекратить репрессии против невиновных участников митингов. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

На опубликованном видео собрались около 20 человек. Они призывают «освободить и не преследовать мирных протестующих», сказано в сообщении. «Токаев, народ — не террористы!», «Прекратить репрессию невиновных!» — скандировали собравшиеся.

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Жанаозен стал «родиной» январских протестов. Там начались первые митинги, которые затем охватили многие регионы и переросли в массовые беспорядки. Экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В ряде регионов были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. На подавление протестующих была брошена армия. По последним данным, погибли 227 человек.

Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе, в страну были отправлены миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые взяли под охрану важные инфраструктурные объекты.

В 2011 году в Жанаозене проходили протесты нефтяников. Во время разгона, по официальным данным, погибли 16 человек.

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София Сарджвеладзе
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