Названную в честь принца Эндрю школу переименуют из-за скандала об изнасиловании

Школу города Дартмут канадской провинции Новая Шотландия, названную в честь британского принца Эндрю, вскоре переименуют в связи со скандалом об изнасиловании. Об этом пишет издание CBC.

Учебное заведение назвали в честь второго сына королевы Елизаветы II после его рождения в 1960 году. Однако в связи с расследованием по делу об изнасиловании, в котором предположительно замешан Эндрю, администрация школы решила поменять ее название.

«Оно должно отражать наши ценности как инклюзивного сообщества», — пояснил директор заведения Крейг Кэмпбелл, комментируя данное решение. Оно вступит в силу перед началом учебного года.

Как утверждает 38-летняя американка Вирджиния Джуффре, ее неоднократно заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней. Среди тех, кто склонял ее к сексу, упомянут финансист Джеффри Эпштейн. Сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и утверждает, что не помнит ее, несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна.