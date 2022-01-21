Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названную в честь принца Эндрю школу переименуют из-за скандала об изнасиловании

Школу в Канаде, названную в честь принца Эндрю, переименуют из-за дела об изнасиловании

Фото: Chris Radburn / Reuters

Школу города Дартмут канадской провинции Новая Шотландия, названную в честь британского принца Эндрю, вскоре переименуют в связи со скандалом об изнасиловании. Об этом пишет издание CBC.

Учебное заведение назвали в честь второго сына королевы Елизаветы II после его рождения в 1960 году. Однако в связи с расследованием по делу об изнасиловании, в котором предположительно замешан Эндрю, администрация школы решила поменять ее название.

«Оно должно отражать наши ценности как инклюзивного сообщества», — пояснил директор заведения Крейг Кэмпбелл, комментируя данное решение. Оно вступит в силу перед началом учебного года.

Как утверждает 38-летняя американка Вирджиния Джуффре, ее неоднократно заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней. Среди тех, кто склонял ее к сексу, упомянут финансист Джеффри Эпштейн. Сын Елизаветы II отрицает свою связь с потерпевшей и утверждает, что не помнит ее, несмотря на наличие совместных фотографий в доме Эпштейна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Коммунисты сочли предложение похоронить Ленина отвлекающим маневром
Несколько человек в Москве упали с большой высоты и выжили благодаря сугробам
Трижды судимый россиянин угрожал сжечь своего руководителя
Дагестанец на «Жигулях» устроил GTA-заезд, сбил инспектора и попал на видео
Опубликовано меню с ценами в столовой Госдумы
Поединок с участием Волкова возглавит турнир UFC
Власти Крыма прокомментировали сообщения о минировании школ и филиала МГУ
Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о своем самом постыдном платье
Европа решила поспорить с Россией из-за леса
Вице-канцлер Германии назвал крайней мерой отключение России от SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter