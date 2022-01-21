Огромный бабуин украл газель у нерешительных котят гепарда и попал на видео

Огромный бабуин в кенийском заповеднике Масаи-Мара украл небольшую газель у нерешительных котят гепарда. Животные попали на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

Видео с животными сняла Лора Дайер, которая стала очевидцем произошедшего. На записи видно, как самка гепарда с детенышами выследила крошечную газель. Мать принесла добычу детенышам для обучения охоте.

Шестимесячные котята должны были наброситься на газель и разорвать ее на части. Они окружили маленькое животное, но не решились напасть и убить его. Один из них ударил газель лапой. Потенциальная жертва попыталась убежать. Три юных гепарда отправились в погоню и смогли повалить жертву на землю. Однако учившимся охотиться хищникам вновь не хватило смелости разорвать молодую газель. Один из гепардов выглядел так, как будто собирается укусить ее в шею, но не смог сомкнуть челюсти. Неожиданно огромный бабуин прогнал гепардов и отбил у них газель. Он укусил ее, и жертва получила смертельную травму шеи. Бабуин схватил безжизненную газель в зубы и унес.

«Детенышам гепарда менее шести месяцев от роду, и их мать поймала этого детеныша газели Томсона, чтобы научить их охотиться. Конечно, они не знали, как убить газель, потому что участвовали в охоте впервые», — пояснила Дайер. Она отметила, что иногда бабуины ловят и убивают добычу, но это очень необычно для них.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Крюгера в ЮАР леопард, гиеновидные собаки и гиены схлестнулись в ожесточенной битве за чернопятую антилопу. Турист запечатлел на видео необычное противостояние зверей и рассказал подробности произошедшего.