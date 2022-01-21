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Туризм России почти полностью восстановился

Вице-премьер Чернышенко: туризм РФ восстановился на 87 процентов от допандемийного уровня

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко оценил темпы восстановления туристической отрасли страны. По его словам, эта сфера почти полностью восстановилась, сообщает ТАСС.

Чернышенко заявил, что на данный момент туризм в России восстановился на 87 процентов от допандемийного уровня. Согласно информации Минтранса, в прошлом году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров, что на 22 процента превышает показатели 2019 года.

«Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», — отметил он.

Ранее эксперты назвали регионы-локомотивы внутреннего туризма в России. К ним отнесли Калининградскую область под руководством Антона Алиханова и Нижегородскую область во главе с Глебом Никитиным.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил программу развития туризма в стране до 2030 года. Ее основными целями являются развитие современной инфраструктуры для отрасли, поддержка деловых и общественных инициатив по туризму, а также создание безопасной и комфортной среды для поездок по стране.

Марина Совина
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