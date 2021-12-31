Мишустин утвердил программу развития туризма в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма» до 2030 года, сообщается на сайте правительства.

Среди целей программы — развитие современной инфраструктуры для туризма, поддержка деловых и общественных инициатив по развитию туризма и создание безопасной и комфортной среды для путешествий по России. В рамках госпрограммы предлагается также внедрение специальных онлайн-сервисов, которые будут посвящены возможностям для отдыха внутри страны. В правительстве рассчитывают также на то, что в секторе увеличится число рабочих мест, к концу десятилетия их будет создано не менее 1,7 миллиона.

Объем финансирования на период до 2024 года составляет 724 миллиона рублей, из них на внебюджетные источники придется 542,1 миллиона. К этому сроку в стране появится больше 19,5 тысячи номеров, чего удастся добиться благодаря льготным кредитам. Предприниматели, нацеленные на развитие внутреннего туризма, в ближайшие три годы получат особые гранты. Количество путешествий внутри России к 2030 году хотят увеличить до 140 миллионов.

По итогам 2021 года, по предварительным подсчетам, число отдохнувших внутри страны россиян достигнет 56 миллионов человек. В оценке учитывались только те туристы, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Соответствующие данные приводила глава Ростуризма Зарина Догузова.