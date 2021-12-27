Названо число отдохнувших внутри страны россиян в 2021 году

По предварительным прогнозам, число россиян, отдохнувших внутри страны, до конца 2021 года достигнет 56 миллионов человек. Такой прогноз озвучила глава Ростуризма Догузова в интервью РБК.

Как уточнила Догузова, при подсчетах учитываются только те туристы, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. При этом показатель россиян, совершивших поездки по стране в 2021 году почти на 90 процентов восстановился к уровню 2019 года, что является одной из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире.

«При этом есть регионы, которые полностью восстановят, либо даже превзойдут показатели 2019 года. Это прежде всего Крым, Краснодарский край и такие набирающие популярность направления, как Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и другие», — назвала перспективные направления глава Ростуризма.

Отмечается, что за счет опережающих темпов роста внутреннего туризма по итогам года Россия восстановит отрасль в среднем на 80 процентов от доковидного уровня. Еще один показатель — число рабочих мест. В 2021 году показатель занятости в туризме восстановился на 92 процента, до 2,3 миллиона человек.

Ранее в декабре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что ведомство готовит законопроект о выплате российским туристам при банкротстве турфирм минимальной гарантированной компенсации в размере 40 тысяч рублей.