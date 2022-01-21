Парень рассказал отцу о планах на будущее и случайно выдал свой секрет

Пользователь Reddit с ником MonthSubstantial4396 рассказал, как случайно выдал в разговоре с отцом свой секрет. Из-за брошенной им фразы родитель догадался, что его 21-летний сын — бисексуал.

Как уточнил MonthSubstantial4396, он понял, что его привлекают и мужчины, и женщины, несколько лет назад. Однако автор поста не собирался рассказывать о своих предпочтениях никому, кроме возлюбленных. По мнению молодого человека, это касается лишь его и его партнеров.

Однажды рассказчик говорил с отцом о своих планах на будущее и признался, что пока не намерен вступать в брак и заводить семью. «Папа спросил меня, почему, и я сказал: "Не думаю, что из всех тех людей, кого я встречал, кто-то достоин моего времени, будь то женщины или мужчины"», — поделился MonthSubstantial4396.

По словам парня, он не придал особого значения сказанной им фразе о партнерах, однако отец обратил на нее внимание. Он спросил у сына, не бисексуал ли он. «И я просто сказал: "Да, я даже не понял, что признался в этом. Я не собирался этого делать. Думаю, это просто не кажется мне чем-то таким уж особенным"», — добавил пользователь Reddit.

MonthSubstantial4396 отметил, что в прошлом боялся говорить семье о своей ориентации, так как его родители достаточно консервативны. Однако отец молодого человека спокойно отнесся к признанию сына, уточнив, что это не та вещь, о которой стоит волноваться.

В комментариях многие пользователи портала порадовались за парня. Они также похвалили отца, сочтя его реакцию на открытие о сыне правильной. «У тебя хороший отец», «Очень рад, что твой отец отнесся к этому с пониманием!» — написали юзеры.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как испортил отношения с сестрой, рассказав ей внезапную правду о ее бойфренде. Автор публикации раскрыл, что молодой человек сестры приходится ей дальним родственником.