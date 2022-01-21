Биткоин рухнул до пятимесячного минимума

Курс биткоина рухнул ниже 39 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinGecko. Криптовалюта опустилась до минимума более чем за пять месяцев, с августа 2021 года.

На момент написания новости биткоин стоил 38 178 долларов (минус 9,7 процента). С начала ноября стоимость цифровых токенов в целом снизилась на один триллион долларов. Это происходит на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США. Биткоин в последнее время сильно зависит от колебаний акций технологических компаний, отмечают эксперты Bloomberg.

Ранее российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.

ЦБ утверждает, что россияне могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, так как зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак». Регулятор также считает, что криптовалюты опасны для рубля.