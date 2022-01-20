Российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка. ЦБ утверждает, что граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак». Регулятор считает, что криптовалюты опасны для рубля: люди начнут активно их скупать, начнется отток капитала, и рубль ослабнет.

Поддались на уговоры

По информации агентства Bloomberg, Федеральная служба безопасности (ФСБ) уговорила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать введение полного запрета на операции с криптовалютами. Причиной того, что в России ополчились на криптовалюту, стало увеличение платежей в пользу оппозиционных организаций, которые в стране признаны нежелательными.

По подсчетам агентства, сейчас на счетах 17 миллионов криптокошельков в России находятся около 7 триллионов рублей. Финансирование оппозиции составляет крайне незначительную часть этой суммы, но ФСБ ожидает ухудшения ситуации. Силовики боятся, что россияне станут чаще использовать этот канал, а переводы там не отслеживаются. В самой службе комментариев по этому поводу давать не стали. В ЦБ информацию об уговорах ФСБ тоже не комментировали, хотя предложение о запрете официально вышло после того, как появились данные Bloomberg.

После этого Центробанк предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют. Он коснется в том числе криптобирж, обменников и P2P-платформ. Еще одно предложение: организовать информационный обмен между Федеральной налоговой службой (ФНС), ЦБ и Росфинмониторингом. Например, инфообмен с ФНС поможет установить, что человек владеет криптовалютой. Еще банкам предлагают запретить вкладываться в криптовалюту и связанные с ней инструменты. За нарушение запрета для юридических и физических лиц ЦБ хочет ввести ответственность, но наказание пока не определено.

7 триллионов рублей находится на счетах 17 миллионов криптокошельков в России

Представитель регулятора уточнил, что вопрос пока обсуждается и, вероятно, это будут штрафы, отмечает ТАСС. Изменения в законодательство обещают подготовить в ближайшие месяцы. Как уточнила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, самим гражданам владение криптовалютами запрещать не будут. «Мы обращаем внимание, что не предлагаем внести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан», — подчеркнула она. Предложения намерены обсудить с участниками рынка.

Сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему майнинга криптовалют. Доля страны в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021-го выросла почти в два раза — с 5,9 до 11,2 процента. Годовой объем сделок с криптовалютами в России оценивается в пять миллиардов долларов — примерно столько же, сколько россияне вложили в иностранные акции.

Текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности Центробанк России

Несмотря на популярность рынка, ЦБ уже давно говорит о его потенциальной опасности. «Вы знаете наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, это большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности, криптовалюты часто используются для нелегальных операций, криминального характера, непрозрачны», — говорила Набиуллина и уточняла, что у регулятора есть инструменты для ограничения криптовалют, а о запрете на покупку криптоактивов ЦБ задумался еще в конце 2021 года.

Регулятор уже заинтересовался переводами россиян в пользу криптообменников. ЦБ уверен, что это создает для россиян финансовые риски и они окажутся вовлечены в мошеннические схемы.