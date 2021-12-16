Центробанк России задумал запретить покупку криптовалюты

Российский Центробанк задумался о введении запрета на инвестиции в криптовалюту на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке, близких к банку.

В ЦБ инвестиции в цифровые активы посчитали рискованными для финансовой стабильности экономики страны из-за растущего числа криптовалютных транзакций. Агентство уточняет, что сейчас ЦБ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами. Если запрет будет одобрен на законодательном уровне, то он не затронет покупку криптовалюты, которая была совершена ранее. Другой близкий к Банку России источник сказал, что текущая позиция регулятора — «полное неприятие» всех криптовалют. В самом ЦБ комментировать эту информацию не стали.

Ранее в Центробанке заявляли, что криптовалюты не могут выполнять функцию платежного средства из-за высокой волатильности их курса. Также одна из проблем — высокий интерес к цифровым активам со стороны преступников, отмечали в Банке России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступала против расчетов в биткоинах внутри страны. «К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», — говорила она.

В ноябре регулятор оценил годовой объем сделок россиян с криптовалютами в 350 миллиардов рублей. Сумма уже сопоставима с вложениями россиян в акции зарубежных компаний (474 миллиарда рублей за 2020 год).

В октябре Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. Доля страны в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021-го выросла почти в два раза — с 5,9 до 11,2 процента.