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ЦБ назвал главный недостаток криптовалют

В ЦБ России заявили, что проблема криптовалюты в высокой волатильности ее курса

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Криптовалюты не могут выполнять функцию платежного средства из-за высокой волатильности их курса. Такой главный недостаток назван ЦБ в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы.

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Также одна из проблем — высокий интерес к цифровым активам со стороны преступников, отметили в Банке России. При этом ЦБ прорабатывает расширение функционала цифрового рубля. Например, регулятор хочет протестировать возможность его обмена на иностранную валюту. Уже в 2022 году планируется первый этап тестирования платформы цифрового рубля, сначала к ней будут подключены кредитные организации. Также ЦБ внедрит переводы между физическими лицами с помощью цифрового рубля.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что в уголовном законодательстве необходимо закрепить возможность ареста и конфискации криптовалют.

Такая мера поможет в борьбе с незаконными операциями, уверен он. Кроме того, Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для единого правоприменения.

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Платон Щукин
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