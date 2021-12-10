ЦБ назвал главный недостаток криптовалют

Криптовалюты не могут выполнять функцию платежного средства из-за высокой волатильности их курса. Такой главный недостаток назван ЦБ в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы.

Также одна из проблем — высокий интерес к цифровым активам со стороны преступников, отметили в Банке России. При этом ЦБ прорабатывает расширение функционала цифрового рубля. Например, регулятор хочет протестировать возможность его обмена на иностранную валюту. Уже в 2022 году планируется первый этап тестирования платформы цифрового рубля, сначала к ней будут подключены кредитные организации. Также ЦБ внедрит переводы между физическими лицами с помощью цифрового рубля.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что в уголовном законодательстве необходимо закрепить возможность ареста и конфискации криптовалют.

Такая мера поможет в борьбе с незаконными операциями, уверен он. Кроме того, Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для единого правоприменения.