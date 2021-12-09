Генпрокуратура предложила ввести в законодательство термин «криптовалюта»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступил за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для единого правоприменения. Его слова передает РИА Новости .

По словам главы ведомства, в судебной практике уже существует возможность рассмотрения криптовалюты в качестве имущества, которое может быть использовано для взятки, однако все еще нельзя сказать, что было сформировано устойчивое правоприменение.

«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы», — пояснил Краснов.

Ранее генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля. По мнению Краснова, это могло бы стать одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства, «по такому пути сегодня идут многие страны». «Сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — пояснил он.