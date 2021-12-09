Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддержал введение Центробанком цифрового рубля в стране. По его мнению, это повысит прозрачность расчетов, снизит риск коррупции и отмывания денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению генпрокурора, это могло бы стать одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства, «по такому пути сегодня идут многие страны». «Сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — пояснил Краснов.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль в России получит отдельное правовое регулирование. Необходимые поправки в законодательство будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в 2022 году.

Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года. Такой срок был обозначен Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал цифровой рубль полетом в космос нашего времени.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что у регулятора нет задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно. Среди достоинств новой формы денег она назвала возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет.