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Бастрыкин предложил конфисковать криптовалюты

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости закрепить в законе арест криптовалют
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что в уголовном законодательстве необходимо закрепить возможность ареста и конфискации криптовалют. В интервью «Российской газете» он рассказал, что такая мера поможет в борьбе с незаконными операциями с цифровыми активами.

«[Пока еще] не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу. Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний (например, хищений, взяточничества, финансирования терроризма) и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, отсутствие определения процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации», — отметил глава СК.

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Если лица, оказывающие услуги в криптоотрасли, подконтрольны государству, арест криптовалюты может быть реализован по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг. Однако Бастрыкин добавил, что децентрализованность блокчейна не позволяет обеспечить полный контроль государства в этой сфере. Глава СК предложил внести в нормативную базу возможность перевода токенов из кошелька обвиняемых на специальный государственный криптосчет.

В конце ноября президент России Владимир Путин раскритиковал криптовалюту, обратив внимание на риски, связанные с ее использованием. По мнению главы государства, цифровые активы — опасный финансовый инструмент, так как они ничем не обеспечены.

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Софья Ермакова
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