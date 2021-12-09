Бастрыкин предложил конфисковать криптовалюты

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что в уголовном законодательстве необходимо закрепить возможность ареста и конфискации криптовалют. В интервью «Российской газете» он рассказал, что такая мера поможет в борьбе с незаконными операциями с цифровыми активами.

«[Пока еще] не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу. Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний (например, хищений, взяточничества, финансирования терроризма) и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, отсутствие определения процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации», — отметил глава СК.

Если лица, оказывающие услуги в криптоотрасли, подконтрольны государству, арест криптовалюты может быть реализован по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг. Однако Бастрыкин добавил, что децентрализованность блокчейна не позволяет обеспечить полный контроль государства в этой сфере. Глава СК предложил внести в нормативную базу возможность перевода токенов из кошелька обвиняемых на специальный государственный криптосчет.

В конце ноября президент России Владимир Путин раскритиковал криптовалюту, обратив внимание на риски, связанные с ее использованием. По мнению главы государства, цифровые активы — опасный финансовый инструмент, так как они ничем не обеспечены.