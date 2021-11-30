Президент России Владимир Путин раскритиковал криптовалюту и подчеркнул, что риски ее использования слишком велики, ведь она ничем не обеспечена. Такое заявление президент сделал на инвестиционном форуме «Россия зовет!», передает РИА Новости.

Однако, по словам российского лидера, возможно, за криптовалютой стоит будущее и нужно внимательно следить за ее развитием. «Она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Мы тоже считаем, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о тех больших рисках», — заявил он. С другой стороны, президент указал, что в некоторых странах все шире стали применять криптовалюты.

Ранее, оценивая будущее криптовают, Путин говорил, что в перспективе они могли бы стать средством накопления. В 2020 году президент подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте, в рамках которого с 2021 года возможно проводить сделки с криптовалютами, однако запрещается использовать их как платежное средство. При этом ЦФА могут стать объектом залога и сделок купли-продажи.

В ноябре 2021-го Генпрокуратура России предложила признать криптовалюту и другие виртуальные активы имуществом, которое попадает в рамки Уголовного кодекса. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, в России становится все больше преступлений, совершенных с применением современных финансовых технологий. Он уверен, что увеличению их числа способствуют пробелы в правовом регулировании крипторынка. По мнению аналитиков, если законопроект примут, это может привести к оттоку бизнеса.