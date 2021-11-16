Криптовалюту в России предложили приравнять к имуществу

Генпрокуратура России предложила приравнять криптовалюту и другие виртуальные активы к имуществу в рамках Уголовного кодекса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на выступление генерального прокурора Игоря Краснова в Госдуме. Правоохранительные органы уже подготовили соответствующий законопроект.

Краснов напомнил, что в России становится все больше преступлений, совершенных с применением современных финансовых технологий. По мнению генпрокурора, увеличению их числа способствуют пробелы в правовом регулировании крипторынка.

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«По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства. Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект, буду признателен за его поддержку», — заявил Краснов в Госдуме.

В действующем законодательстве цифровая валюта признается имуществом только в рамках закона о банкротстве, об исполнительном производстве, в рамках «противоотмывочного» закона и закона о противодействии коррупции.

В ноябре Минэкономразвития предложило еще одно законодательное нововведение. В ведомстве считают, что майнинг криптовалют следует приравнять к предпринимательству. Эту инициативу поддержали в Минэнерго, так как добытчики цифровых денег используют много электричества, а майнинг в России достиг рекордных масштабов — страна стала третьей по объемам вычислительных мощностей в мире.