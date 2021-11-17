России предсказали отток криптобизнеса

Руководитель практики IP/IT юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк рассказал, какие последствия ждут российский криптобизнес, если в стране примут законопроект о признании криптовалюты имуществом. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Эксперт предрек отток бизнеса. Третьяк напомнил, что Генпрокуратура уже пыталась продвинуть документ, в рамках которого за оборот криптовалют россиянам грозило бы до 7 лет лишения свободы, но позднее эту часть из документа исключили. «Однако уже несколько месяцев ходили слухи, что именно эта вырезанная тогда часть законопроекта просто хранилась до лучших времен, и именно ее сейчас с минимальными доработками будут продвигать», — отметил специалист.

Третьяк подчеркнул, что законопроект крайне важно обсудить с криптосообществом. «Если выяснится, что законопроект — это просто очередная попытка криминализации деятельности, связанной с оборотом крипты, это точно повлечет за собой очередную волну эмиграции криптобизнеса из России», — уверен он.

Ранее Генпрокуратура России предложила признать криптовалюту и другие виртуальные активы имуществом, которое попадает в рамки Уголовного кодекса. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, в России становится все больше преступлений, совершенных с применением современных финансовых технологий. По его мнению, увеличению их числа способствуют пробелы в правовом регулировании крипторынка. В действующем законодательстве цифровая валюта признается имуществом только в рамках закона о банкротстве, об исполнительном производстве, в рамках «противоотмывочного» закона и закона о противодействии коррупции.

В Кремле будущее криптовалют видят в качестве средства накопления. По словам президента Владимира Путина, они могут быть расчетными единицами, однако им свойственна нестабильность. Путин допустил, что криптовалюты могут использовать как «средства накопления», но сейчас «рановато». В 2020 году Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте, в рамках которого с 2021 года возможно проводить сделки с криптовалютами, однако запрещается использовать их как платежное средство. При этом ЦФА могут стать объектом залога и сделок купли-продажи.