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Названа новая причина для запрета криптовалюты в России

Bloomberg: ФСБ уговорила ЦБ поддержать запрет криптовалют из-за переводов оппозиции

Фото: Jemima Kelly / Reuters

Федеральная служба безопасности (ФСБ) уговорила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать введение полного запрета на операции с криптовалютами. Такую информацию Bloomberg предоставили два неназванных источника, сообщает «Интерфакс».

Причиной для новых атак на криптовалюту стало увеличение платежей в пользу оппозиционных организаций, которые в России признаны нежелательными. Силовое ведомство беспокоится, что россияне все чаще используют этот трудноотслеживаемый канал финансирования.

В общей сложности, как говорится в статье, на счетах 17 миллионов криптокошельков в России находятся около 7 триллионов рублей. Финансирование оппозиции составляет крайне незначительную часть этой суммы, но ФСБ ожидает ухудшения ситуации.

В декабре Набиуллина уже отмечала, что Центробанк в целом выступает против проведения операций с криптовалютой из-за слишком большого количества рисков. К ним относятся и высокая волатильность актива, из-за которой можно потерять накопления.

Кроме того, глава ЦБ указывала на большое количество нелегальных или непрозрачных операций, которые проводятся с использованием криптовалют. Таким образом, констатировала Набиуллина, операции с криптовалютами на финансовой инфраструктуре ЦБ стоило бы запретить.

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Действующее российское законодательство разрешает покупку криптовалюты на зарубежных рынках. Под запретом находится ее выпуск на отечественных площадках или использование в качестве средства платежа внутри страны.

Таким образом, в нынешних условиях российская финансовая инфраструктура используется для криптовалют двумя способами. Либо граждане покупают ее на криптобиржах или криптообменниках с помощью счетов в российском банке, либо российские финансовые компании продают инвесторам продукты с активами в виде криптовалют.

В прошлом году хождение криптовалют жестко ограничил Китай. После этого майнеры начали искать новые страны для работы, и Россия стала одним из самых популярных направлений.

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Платон Щукин
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