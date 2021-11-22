Запрет криптовалют в Китае обернулся выгодой для России

Запрет криптовалют в Китае поспособствует увеличению объемов майнинга и обернется выгодой для других стран, пишет Financial Times. По данным издания, четырнадцать крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев вывезли из КНР более двух миллионов компьютеров.

Большинство техники было отправлено в США, Канаду, Казахстан и Россию. Например, одна из крупнейших майнинговых компаний Bit Digital, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму. Она намерена вывезти тысячу компьютеров из Китая и ждет, когда партия будет выпущена из порта Нью-Йорка.

Основная часть компьютеров, отправленных в Казахстан, поступила от китайской компании Bitfufu (80 тысяч единиц оборудования) и BIT Mining (7,8 тысячи устройств). В России в течение нескольких недель компания Bit Cluster получила более пяти тысяч компьютеров из Китая.

В этом году КНР запретила майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны. Народный банк Китая (НБК) в сентябре заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках наравне с традиционными валютами и иностранным биржам запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.