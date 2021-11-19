Криптовалюту назвали опасной для стран

Криптовалюта может дестабилизировать глобальные валютные рынки и государства. Об опасности цифровых активов предупредила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон на форуме Bloomberg New Economy, сообщил журналист New York Times Бен Смит в своем Twitter-аккаунте.

«То, что выглядит очень интересным и экзотическим... может подорвать валюты, подорвать роль доллара как резервной валюты и дестабилизировать страны, — заявила Клинтон. — Возник совершенно новый уровень деятельности, который может быть очень разрушительным, а в неправильных руках может стать прямой угрозой для многих наций и, конечно, для глобальных валютных рынков».

Материалы по теме Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин? Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?

Потенциальной угрозой криптовалюту назвал и глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. При этом он отметил, что цифровые активы не надо атаковать. По мнению Чжао, это технологическая инновация, которой нужно воспользоваться. Сам глава криптобиржи почти не инвестируют, но в его портфеле есть биткоины, купленные в 2014 году, и токены биржи Binance.

Ранее в октябре об угрозе для доллара от криптовалют сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Он также отметил, что цифровые активы могут негативно повлиять на санкции. Однако уже в ноябре Адейемо заявил, что криптовалюты не смогут сделать санкции США менее эффективными. Также замминистра финансов уверен, что растущая популярность криптовалют не является угрозой для доллара.

Федеральное бюро расследований (ФБР) не согласно с мнением Адейемо. В ноябре ФБР заявило, что хакерские атаки, несущие в себе угрозу для национальной экономики, остались частым явлением из-за роста цены биткоина и других криптовалют. Увеличение стоимости цифровых активов, по мнению госоргана, укрепило сети киберпреступников.