Рост биткоина связали с угрозой американской экономике

Хакерские атаки, которые в США считают серьезной угрозой национальной экономике, в последние полгода остались таким же частым явлением, несмотря на все усилия американских правоохранительных органов по борьбе с вымогателями. Федеральное бюро расследований связало такие результаты с ростом цены биткоина и других криптовалют, пишет MarketWatch.

По мнению госоргана, увеличение стоимости цифровых активов помогло укрепить сети киберпреступников. «За последние шесть месяцев частота сообщений об атаках с помощью программ-вымогателей не снизилась. Мы объясняем это тем простым фактом, что эти атаки невероятно прибыльны для преступников. Частично это связано со стоимостью виртуальной валюты, но вместе с тем это можно объяснить и уязвимостью наших систем и инфраструктуры», — сказал помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран, выступая перед комитетом Палаты представителей по надзору и реформам.

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Используя программы-вымогатели, хакеры шифруют компьютер жертвы и требуют плату за восстановление доступа. Большинство хакеров просят выкуп в биткоинах, так как их можно перевести на анонимный кошелек, указав лишь счет получателя. За 2021 год цена биткоина выросла почти на 300 процентов — с 18 тысяч долларов в начале года до текущей отметки в 60 тысяч долларов.

Слушание в Палате представителей прошло в рамках расследования Конгресса серии хакерских атак на крупные американские компании. В 2021 с помощью программ-вымогателей киберпреступники атаковали финансовую корпорацию CNA Financial, крупнейшую трубопроводную систему США Colonial Pipeline и американское подразделение производителя мяса JBS.

В результате CNA заплатила хакерам выкуп в биткоинах в размере 40 миллионов долларов, Colonial Pipeline отдала преступникам 4,4 миллиона долларов, а JBS — 11 миллионов долларов.

ФБР удалось вернуть часть выкупа пострадавшим компаниям. В июне правоохранительные органы конфисковали у преступников 64 биткоина на сумму 2,3 миллиона долларов и передали их Colonial Pipeline. Кроме того, в ноябре Минюст США заявил об аресте предполагаемых участников хакерской группировки REvil — украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина. По данным американских властей, именно это объединение совершило атаку на JBS, а также ряд других крупных предприятий. У Полянина изъяли 6,1 миллиона долларов.