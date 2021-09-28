Ошибка сотрудника обошлась криптобирже в миллионы долларов

Биржа Bitfinex заплатила майнеру непропорционально высокую комиссию в 23,7 миллиона долларов за перевод 100 тысяч долларов на свою дочернюю платформу DeversiFi. Такой ценой обошлась компании ошибка сотрудника. Bloomberg признал произошедшее «опечаткой из-за толстых пальцев» исторического масштаба — так обычно называют ошибки ввода, причиной который стал человеческий фактор.

Bitfinex переводила 100 тысяч долларов в криптовалюте Tether (стейблкоин, привязанный к доллару в соотношении 1:1) на дочернюю биржу DeversiFi. Сделки с Tether происходят в блокчейне Ethereum — это означает, что отправитель должен платить майнерам комиссию за включение транзакции в цифровой реестр. Сумма сбора может варьироваться в зависимости от спроса и предложения на вычислительную мощность в данный момент времени. Высокие комиссии стали нормальным явлением на фоне растущей популярности децентрализованного финансирования, построенного на технологии блокчейн. Однако сумма в 24 миллиона долларов оказалась «ошибочно высокой», как сообщила компания DeversiFi в своем аккаунте в Twitter. «Никакие средства клиентов на DeversiFi не подвергаются риску, и это внутренняя проблема, которую DeversiFi должна решить. Операции не затронуты», — заверили представители платформы.

«Ошибки из-за толстых пальцев» регулярно вызывают резкие колебания на фондовых рынках, но для криптовалютного мира они имеют роковое значение, так как считается, что транзакции в блокчейне необратимы. Однако на следующий день после списания средств DeversiFi заявила, что майнер, осуществивший перевод, вернул компании 7626 токенов Ethereum, что на момент написания новости составляет 21 769 275 доллара. «Блокчейн неизменен. Но революция, в которой мы участвует, определяется человеческими качествами каждого из нас», — добавила DeversiFi в Twitter.

Подобные ошибки иногда имеют огромные последствия для криптовалютного рынка. В 2019 году фирма-создатель Tether случайно удвоила количество токенов в обращении из-за погрешности в расчетах, что привело к падению курса биткоина. Надежность сделок на криптовалютных биржах ставят под угрозу и хакерские атаки. В августе была совершена крупнейшая кража цифровых средств — блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакерам удалось заполучить криптовалюту на 600 миллионов долларов.