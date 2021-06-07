США вернули часть выплаченных хакерам атакованным трубопроводом денег

Власти США смогли вернуть часть выкупа, который заплатил крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает CNN.

Отмечается, что операция по возврату денег проводилась под руководством ФБР и в сотрудничестве с оператором топливопровода. Следователи смогли отследить платеж на криптовалютный кошелек, используемый хакерами, которые якобы находятся в России. В итоге власти вернули компании несколько миллионов долларов. Удалось ли возвратить всю сумму, не уточняется.

Компания Colonial Pipeline заявила, что была атакована вирусом-вымогателем в начале мая. Практически сразу вымогателям заплатили 4,4 миллиона долларов. Американские СМИ сообщали, что за кибератакой стоит группировка связанных с Россией хакеров и их сообщество DarkSide. В то же время президент США Джо Байден заявил о том, что Москва не стоит за произошедшим. Американский лидер полагает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».