Русский интерфейс нашли в программе атаковавших американский трубопровод хакеров

Журналисты The New York Times получили доступ к программе, которую партнеры хакерской группировки DarkSide используют для организации атак. В системе управления сотрудники издания обнаружили возможность переключиться на русский интерфейс. Власти США считают группировку причастной к атаке американского трубопровода Colonial Pipeline.

В опубликованном скриншоте можно увидеть правила «партнерской программы» DarkSide, написанные на русском языке. В тексте говорится, что организация предпочитает «качественный, а не количественный подход». Группировка запрещает использовать собственные ресурсы против медицинских и образовательных учреждений, организаций государственного сектора, сферы похоронных услуг и благотворительных организаций. В правилах также указывается запрет на работу по странам СНГ.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Москва не стоит за произошедшим. Однако при этом американский лидер считает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».

Спустя неделю после инцидента группировка приняла решение о роспуске. Участники объединения пошли на данный шаг из-за того, что на них все сильнее давят правоохранительные органы и Вашингтон.