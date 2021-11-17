Минфин США запутался в оценках влияния криптовалют на санкции

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что криптовалюты, в том числе цифровой рубль, не сделают санкции менее эффективными. Такую оценку политик дал в интервью CNBC.

«Мы считаем, что даже если появится цифровой рубль или другие криптовалюты, наши санкции все равно смогут влиять на экономики этих стран просто потому, что мировая экономика все еще взаимосвязана», — рассказал Адейемо и подчеркнул, что российские компании по-прежнему ведут бизнес по всему миру и большую часть сделок совершают в долларах. Это делает экономику страны зависимой от американской валюты. Также заместитель министра напомнил, что экономика США остается крупнейшей в мире.

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«Пока это так и пока мы делаем необходимые инвестиции, мы по-прежнему будем иметь возможность использовать наш режим санкций», — заявил Адейемо. Его высказывания вносят путаницу в вопрос позиции Минфина по цифровым валютам, так как ранее в октябре замминистра финансов сообщал, что с появлением криптовалют становится сложнее обеспечивать эффективность санкций.

Также Адейемо подчеркнул доминирующую роль доллара в экономике, несмотря на растущий интерес к криптовалютам. Он отметил, что цифровые активы могут использоваться для незаконной деятельности. «В конечном итоге то, что будет определять положение доллара в мире, — это решения, которые мы принимаем в Америке относительно инвестирования в нашу экономику», — сказал Адейемо и отметил, что доллар сохранит ведущую роль в экономике.

Ранее в ноябре глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор запустит прототип цифрового рубля в начале 2022 года в формате эксперимента. А в начале июня председатель ЦБ спрогнозировала, что цифровые валюты будут играть ключевую роль в будущем финансовых систем.