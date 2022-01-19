Центробанк заинтересовался обменом криптовалюты

Центробанк начал изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками, выяснил «Коммерсантъ». Регулятор заинтересовался платежами между физлицами (p2p), в том числе на карты подставных лиц. Переводы в пользу криптообменников создают для россиян финансовые риски и вовлекают их в мошеннические схемы, заявляют в ЦБ.

В ЦБ рассказали, что «криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». Все транзакции проводятся анонимно, и у банков нет данных о целях совершения операций и источников средств для оценки рисков отмывания и финансирования терроризма. По данным регулятора, криптообменники получают переводы «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц». Поэтому их деятельность может быть опасна для россиян.

ЦБ направил банкам запросы относительно сотрудничества с такими организациями. Среди обменников, которыми заинтересовался регулятор, оказались сайты btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. На страницах этих сервисов в качестве партнеров числятся такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney, «Золотая корона».

Однако, по словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, криптообменники могут упоминать кредитные организации на своих сайтах без «всякого согласования» и нельзя с уверенностью утверждать, что между ними заключено партнерство. В настоящее время россияне пользуются услугами 400–450 российских и зарубежных обменников. Эксперты считают, что сервисам из списка ЦБ будет сложно продолжать деятельность, хотя официально она не запрещена законом.

В декабре 2021 года стало известно, что Центробанк обдумывает введение запрета на инвестиции в криптовалюту на территории России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уже заявила, что ЦБ располагает необходимыми рычагами для того, чтобы помешать сделкам с цифровым активами. Один из способов «перекрытия» инвестиций в криптовалюту — блокировка карточных переводов россиян по определенным MCC-кодам, которые содержат информацию о том, какие именно услуги указывает продавец.