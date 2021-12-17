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Центробанк рассказал о способности помешать сделкам с криптовалютой

Набиуллина: ЦБ против использования финансовой инфраструктуры РФ в сделках с криптовалютой

Кадр: Банк России / YouTube

Центральный банк России выступает против того, чтобы финансовая инфраструктура страны использовалась для сделок с криптовалютами, и способен им помешать, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube.

«Вы знаете наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, это большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности, криптовалюты часто используются для нелегальных операций, криминального характера, непрозрачны, поэтому мы не можем приветствовать вложения в такого рода активы», — пояснила она.

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16 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ задумался о введении запрета на инвестиции в криптовалюту на территории страны. Вложения в регуляторе посчитали рискованными для финансовой стабильности экономики из-за растущего числа криптовалютных транзакций.

Агентство уточняет, что сейчас ЦБ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами. Если запрет будет одобрен на законодательном уровне, то он не затронет покупку криптовалюты, которая была совершена ранее. Другой близкий к Банку России источник сказал, что текущая позиция регулятора — «полное неприятие» всех криптовалют.

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Платон Щукин
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