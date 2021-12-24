Раскрыты подробности запрета криптовалют в России

Forbes раскрыл способы, с помощью которых Центробанк намерен остановить покупку россиянами криптовалюты. Регулятор и участники финансового рынка обсуждают несколько вариантов запрета цифровых валют, рассказал основатель криптопроекта Joys Андрей Михайлишин, сотрудничавший с ЦБ.

Среди рассматриваемых способов «перекрытия» инвестиций в цифровые активы ЦБ отдает приоритет блокировке карточных переводов россиян по определенным MCC-кодам. Это четырехзначный код, который банк присваивает компании, которой направляется платеж. Код содержит информацию о том, какие именно услуги указывает продавец (например, код 5411 получают продуктовые магазины).

Криптообменникам и биржам обычно присваивают код 6051. Таким же набором цифр отмечаются «дорожные чеки» и денежные переводы в адрес казино. ЦБ может заставить кредитные организации блокировать операции с таким кодом, однако для реализации этой меры понадобится участие платежных систем, таких как VISA или Mastercard, которые владеют информацией о MCC-кодах. В пресс-службе ЦБ заявили, что начали работу над консультативным докладом по криптовалютам, где будут изложены подробности планов регулятора.

По мнению Михайлишина из Joy, такой шаг регулятора вряд ли будет эффективен для пресечения вложений в криптовалюту. Инвесторы смогут легко найти легальный обходной путь, например, завести счет в банке в Белоруссии или Казахстане. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов согласен с тем, что метод нельзя назвать действенным. С рынка уйдут честные биржи, и останутся серые криптообменники — там можно будет приобрести сертификат, чтобы затем обменять его на цифровые активы. Кроме того, криптобиржи могут применять так называемый мискодинг, используя для транзакций другие коды.

В середине декабря стало известно, что ЦБ намерен запретить криптовалюты в России. Регулятор видит риск для финансовой стабильности экономики во вложениях в цифровые активы, так как число криптовалютных транзакций молниеносно растет. После появления этой информации глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор располагает необходимыми рычагами для реализации такой меры.

Источники Forbes также сообщили, что в Госдуме 20 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по регулированию криптовалют. На встрече первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова указала на то, что регулятор не планирует создание законопроекта о запрете криптовалют, но выступает решительно против их использования и намерен запретить инвестиции в них. Тем не менее ЦБ со своей жесткой позицией на этом совещании оказался в меньшинстве, рассказали источники.

В сентябре первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что ЦБ сотрудничает с банками, чтобы они тормозили платежи в пользу криптобирж. Представитель регулятора также назвал криптовалюты «высокотехнологичной финансовой пирамидой». В октябре регулятор начал изучать объем вложений россиян в криптовалюты для создания стратегии защиты вкладчиков, так как «многие ищут легкого заработка, не понимая огромные риски».