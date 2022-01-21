Российский бизнес выступил против ежегодного увеличения МРОТ

Бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Наиболее активно инициативе сопротивлялись тарифные предприятия — энергетические, коммунальные и транспортные компании.

Российские объединения работников обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением повышать показатель МРОТ/медианная зарплата на один процентный пункт до 2030 года. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая — выше. Сейчас показатель равняется 42 процентам в целом по стране. О негативной реакции компаний на инициативу профсоюзов газете рассказали три участника совещания, на котором присутствовали представители бизнеса, Минтруда и профсоюзов.

Работодатели из тарифообразующих отраслей не готовы поддержать инициативу из-за риска повышения тарифов (на электричество и перевозки) и ускорения инфляции. В частности, такое мнение выразили представители РЖД и объединения работодателей в сфере энергетики «ЭРА России». Энергетики обратили особо внимание на то, что из-за повышения показателя может нарушиться баланс интересов потребителей тепловой энергии и поставщиков. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению финансовой конъюнктуры компаний и снижению их инвестиционной привлекательности.

«Энергетики лукавят. Рост расходов на оплату труда, конечно, будет оказывать влияние, но наряду с оплатой труда в расчете энерготарифов присутствуют и другие расходные статьи, которые можно оптимизировать для сдерживания тарифного роста», — заявил замдиректора Сообщества потребителей энергии Валерий Дзюбенко. По его словам, запас финансовой прочности у регулируемых энергокомпаний есть: чистая прибыль ПАО «Россети» в 2020 году составила 12,4 миллиарда рублей, а в 2019-м — 37,4 миллиарда. Кроме того, на счетах генерирующих компаний к концу 2020 года скопилось около 1,032 триллиона рублей.

Тем не менее в отрасли повышаются не только тарифы, но и рыночные цены на электроэнергию. Рост одноставочной цены оптового рынка за последние пять лет опережает накопленную инфляцию на 21 процентный пункт. Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласился с мнением работодателей — повышение показателя может привести к росту тарифов или к дефициту квалифицированных кадров в ключевых отраслях экономики, заявил он.

С 1 января МРОТ в России повысился с 11 129 до 12 084 рубля после вычета налогов, то есть индексация составила 8,6 процента. Это выше уровня инфляции, которая, по данным Росстата, к концу года достигла 8,39 процента. Однако с учетом повышения цен на основные продукты питания оказался ниже, чем в 2021-м, выяснили аналитики компании Picodi. Эксперты составили условную продовольственную корзину из продуктов, способных удовлетворить минимальную суточную потребность человека в питательных веществах. В нее включили молоко, хлеб, рис, яйца, сыр, мясо, фрукты, овощи. Стоимость набора на начало января составляет 5545 рублей, за год она выросла на 12,4 процента.