Рост минимальной зарплаты в России оказался ниже роста цен

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году с учетом повышения цен на основные продукты питания оказался ниже, чем в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики компании Picodi, исследовавшие ситуацию с минимальными доходами в 64 странах мира.

С 1 января МРОТ в России повысился, после вычета налогов, с 11 129 рублей до 12 084 рубля, то есть индексация составила 8,6 процента. Это выше уровня инфляции, которая, по данным Росстата, к концу года достигла 8,39 процента.

Однако эксперты составили условную продовольственную корзину из продуктов, способных удовлетворить минимальную суточную потребность человека в питательных веществах. В нее включили молоко, хлеб, рис, яйца, сыр, мясо, фрукты, овощи. Стоимость набора на начало января составляет 5 545 рублей, за год она выросла на 12,4 процента.

Таким образом, основные продукты питания в настоящий момент составляют 45,9 процента в сумме МРОТ. Еще год назад их доля для россиян с минимальными доходами равнялась только 44,3 процента.

Среди всех стран, где проводилось исследование, Россия заняла 55 место по величине доли продуктов питания в МРОТ. Одной строчкой выше находится Белоруссия (42,6 процента), одной строчкой ниже — Казахстан (50,2 процента). Для Украины показатель составил 36 процентов. Лучше всего ситуация обстоит в Великобритании, Австралии и Ирландии, где получить минимальный набор продуктов можно за 6,6, 7,1 и 7,3 процента от минимальной зарплаты.

По росту минимальной зарплаты за год Россия находится на 24-м месте, на одну строчку опережая Украину, где параметр повысился на 8,3 процента. Лидерами в рейтинге стали Черногория (плюс 102,7 процента), Аргентина (плюс 55,4 процента) и Турция (плюс 50,5 процента). В десяти странах показатель не изменился.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился проиндексировать пенсии на 8,6 процента вместо утвержденных в законе о бюджете 5,9 процента. Сенатор Елена Бибикова предположила, что Госдума и Совет Федерации примут закон до конца месяца.