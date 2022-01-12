Назван размер президентской прибавки к пенсии

Средний размер пенсии в России после исполнения поручения президента Владимира Путина об индексации вырастет на 1,4 тысячи рублей. Такую сумму назвала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает РИА Новости.

По ее мнению, индексацию проведут задним числом, то есть пенсии в таком размере будут выплачивать с 1 января.

Бибикова выразила уверенность, что закон удастся принять до конца января, то есть на первых заседаниях Госдумы и Совета Федерации. В этом году они пройдут 18 января и 26 января соответственно.

В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2024-2024 годов заложена индексация пенсий на 5,9 процента, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Однако реальная инфляция составила, по предварительным подсчетам Росстата, 8,39 процента.

Путин в ходе большой пресс-конференции в конце декабря согласился с тем, что такой размер индексации слишком низок и пообещал заняться этим вопросом. В среду, 12 января, он предложил проиндексировать размер пенсионных выплат на 8,6 процента.