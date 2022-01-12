Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6 процента, передает РИА Новости.

По словам главы государства, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

В декабре Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. По словам главы государства, правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий.

Для индексации страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции необходимо дополнительное финансирование в размере 150–200 миллиардов рублей.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что при инфляции 8,5 процента дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 миллиарда рублей.

В декабре Путин также пообещал, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы работников правоохранительных органов и силовых структур в целом.