Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Трансляцию мероприятия на своем YouTube-канале вел ТАСС.

По словам главы государства, правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий.

Политик пообещал, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.

Закон о заморозке накопительной пенсии

21 декабря Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. По нему, устанавливается аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В начале месяца такой законопроект был одобрен в Государственной Думе. В финансово-экономическом обосновании к документу отмечалось, что продление срока заморозки поможет уменьшить трансферт из бюджета государства в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. То есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. С самого начала предполагалось, что заморозка будет единовременной, но с того момента правило неизменно продлевается.

Ранее граждане России могли самостоятельно решать, направлять денежные средства на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Новогодняя пенсия

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Отмечается, что инфляция этого года может дойти до девяти процентов, и это негативно повлияет на доход пожилых россиян. В комитете подчеркнули, что накануне каждого Нового года пенсионерам придется много потратить на покупку подарков и организацию праздника.

Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин Ярослав Нилов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Авторы инициативы считают, что стоит установить выплату в размере получаемой гражданами России пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты. Уточняется, что источником выплат будет федеральный бюджет. По предварительным данным, в следующем году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

Условия получения пенсии

В Пенсионном Фонде России напомнили об условиях получения пенсии в следующем году. Так, право на страховую пенсию будет у женщин с 56,5 лет и мужчин с 61,5 года.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова подчеркнула, что для получения пенсии по старости нужно недостаточно достичь установленного возраста, также россиянин должен иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента.

По словам Тарасовой, если их будет не хватать, то пенсия отодвинется на необходимый для соблюдения всех условий срок. Если не получится достичь их в течение пяти лет, то гражданину будет назначена социальная пенсия.

Потери российских пенсионеров

Российским пенсионерам в среднем не доплатили примерно 90 тысяч рублей. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, что по закону ежегодно пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Он привел в пример 2015 год, когда инфляция составляла около 13 процентов. Тогда было принято специальное решение — с 2016 года неработающим пенсионерам индексировали пенсию на 4 процента вместо 13.

Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали девять процентов все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей Олег Смолин Депутат Госдумы от КПРФ

В Минтруда сообщили, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе текущего года в размере 6,3 процента и единовременной выплаты размер пенсий увеличился на 11,1 процента, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021-го. В ведомстве отметили, что в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года.

Заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с РИА Новости заявила, что уровень индексации пенсий будет определен правительством, исходя из роста инфляции по итогам года. Сенатор считает, что решение об индексации пенсий по уровню инфляции могут оформить законопроектом. По ее словам, в данном случае сенаторы «готовы оперативно его рассмотреть».