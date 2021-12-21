Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости. По нему, в 2025-4м устанавливается аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В начале декабря такой законопроект одобрили в Госдуме. В финансово-экономическом обосновании к документу говорилось, что продление срока заморозки поможет уменьшить трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. То есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается.

До этого россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.